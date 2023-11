La malediction du Totem de Chiapas Domaine de la Fortelle Lumigny-Nesles-Ormeaux, 15 octobre 2023, Lumigny-Nesles-Ormeaux.

Lumigny-Nesles-Ormeaux,Seine-et-Marne

Frissonnez sur le parc grâce à notre animation « la malédiction du totem de chiapas », un parcours ludique et éducatif qui ravira petits & grands..

2023-10-15 fin : 2023-11-15 . EUR.

Domaine de la Fortelle Parc des Félins

Lumigny-Nesles-Ormeaux 77540 Seine-et-Marne Île-de-France



Shiver in the park with our « Curse of the Chiapas Totem Pole » animation, a fun and educational trail that will delight young and old alike.

Experimente la emoción de « La maldición del tótem de Chiapas », un recorrido divertido y educativo que hará las delicias de grandes y pequeños.

Erschaudern Sie im Park dank unserer Animation « Der Fluch des Totems von Chiapas », einem spielerischen und lehrreichen Parcours, der Groß und Klein begeistern wird.

Mise à jour le 2023-10-23 par Seine et Marne Attractivité