Salon Event & Marché de Noël Domaine de la Forge La Teste-de-Buch, 3 décembre 2023, La Teste-de-Buch.

La Teste-de-Buch,Gironde

Cette année, le Domaine de la Forge organise son premier salon destiné à des manifestations de professionnels et particuliers (mariages, séminaire…).

Vous êtes conviés à les rejoindre sur ce premier Salon Event au Domaine de la Forge. Leur équipe sera présente pour vous accueillir au sein d’un décor hivernal avec un Marché de Noël qui s’installera spécialement à cette occasion. Venez rencontrer des professionnels dans un contexte convivial, intimiste et festif grâce à des animations et de nombreux exposants.

Le Marché de Noël, c’est l’opportunité juste avant les fêtes, de trouver des idées de cadeaux originales et de découvrir des produits

fabriqués par des créateurs des environs. Durant cette visite féérique,les enfants pourront profiter des animations proposées. Le Domaine de la Forge saura raviver l’atmosphère de Noël..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 18:30:00. EUR.

Domaine de la Forge Route de Sanguinet

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



This year, Domaine de la Forge is organizing its first trade show for professional and private events (weddings, seminars…).

You are invited to join them at this first Salon Event at Domaine de la Forge. Their team will be on hand to welcome you in a wintry setting, with a Christmas Market set up especially for the occasion. Come and meet professionals in a friendly, intimate and festive setting, with entertainment and numerous exhibitors.

The Christmas Market is the perfect opportunity just before the holidays to find original gift ideas and discover products

made by local designers. During this enchanting visit, children will be able to take advantage of the entertainment on offer. The Domaine de la Forge is sure to revive the Christmas atmosphere.

Este año, el Domaine de la Forge organiza su primer salón para eventos profesionales y privados (bodas, seminarios, etc.).

Le invitamos a unirse a ellos en este primer evento de salón en el Domaine de la Forge. Su equipo le dará la bienvenida en un ambiente invernal, con un mercado navideño montado especialmente para la ocasión. Venga a reunirse con profesionales en un ambiente acogedor, íntimo y festivo, con animaciones y numerosos expositores.

El Mercado de Navidad es la ocasión, justo antes de las fiestas, de encontrar ideas originales para regalar y descubrir productos

elaborados por diseñadores locales. Durante esta visita mágica, los niños podrán disfrutar de las animaciones propuestas. El Domaine de la Forge animará el ambiente navideño.

Dieses Jahr organisiert die Domaine de la Forge ihre erste Messe, die für Veranstaltungen von Geschäftsleuten und Privatpersonen (Hochzeiten, Seminare…) bestimmt ist.

Sie sind herzlich eingeladen, an diesem ersten Salon Event auf der Domaine de la Forge teilzunehmen. Ihr Team wird Sie in einer winterlichen Umgebung mit einem Weihnachtsmarkt empfangen, der eigens für diesen Anlass aufgebaut wird. Treffen Sie Fachleute in einem geselligen, intimen und festlichen Rahmen mit Animationen und zahlreichen Ausstellern.

Der Weihnachtsmarkt ist die Gelegenheit, kurz vor den Feiertagen originelle Geschenkideen zu finden und Produkte aus der Region zu entdecken

von Kreativen aus der Umgebung herzustellen. Während dieses märchenhaften Besuchs können die Kinder von den angebotenen Animationen profitieren. Die Domaine de la Forge wird Sie in weihnachtliche Stimmung versetzen.

Mise à jour le 2023-10-25 par OT La Teste-de-Buch