Samedi 3 juin et dimanche 4 juin, l’association Oc and OïL fait d’une pierre deux coups, et vous invite à découvrir deux lieux incroyables dans le cadre des Rendez-vous aux jardins nationaux institués par le ministère de la Culture, chaque premier week-end de juin.

Le thème de cette année tombe à pic : « Les musiques du jardin », et Oc and Oïl saute sur l’occasion pour conjuguer musique et paysage.

Ainsi, elle vous embarquera au coeur de deux lieux privés où la nature est reine, et qui n’ouvrent que rarement leurs portes : le Domaine de la Font Martin, à Dun le Palestel, en Creuse, et, le lendemain, le Parc du Château de Chabenet, à Le-Pont-Chrétien-Chabenet dans l’Indre.

Pour à chaque fois savourer les lieux, et terminer sur un moment musical inédit avec un duo d’artistes remarquables : Duo Fines Lames, autrement Florent SEPCHAT à l’accordéon, et Renaud DETRUIT au vibraphone. Les deux musiciens tourangeaux vous présenteront leur Tribute to Dave Brubeck, une interprétation très personnelle du célèbre musicien jazz.

Samedi 3 juin : RDV au domaine de la Font Martin à Dun le Palestel (Creuse).

Ouverture des portes à 16h00, concert à 18h00

Pour vous rendre au Domaine de la Font Martin :

https://goo.gl/maps/cNRt173xbjkpSMtM7

Dimanche 4 juin : RDV au Château de Chabenet à Le-Pont-Chrétien-Chabenet (Indre).

Ouverture des Portes à 15h00, concert à 17h00.

Pour vous rendre au Château de Chabenet :

https://goo.gl/maps/5L19yaTGvxp7rLC27

La participation est libre, l’association proposera aussi quelques rafraîchissements.

Renseignements : + 33 6 72 14 10 42

Oc and Oïl investit le temps d'un concert le Domaine de la Font Martin, un domaine privé aménagé par son propriétaire, Henri Delafont, disparu le 12 mai 2013, à l'âge de 105 ans !

La particularité du Domaine réside dans une collection d’arbres remarquables et variés, une grande biodiversité et une architecture du paysage admirablement pensée par cet amoureux des arbres et des plantes.

C’est au cours d’une rencontre fortuite avec les propriétaires, que l’association OC and OIL a décidé d’imaginer et de proposer une programmation sur-mesure pour révéler et faire découvrir le Domaine au public. Piéton

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T16:00:00+02:00 – 2023-06-03T20:00:00+02:00

2023-06-04T15:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00

