Haute-Vienne Rendez-vous à la bibliothèque du manoir Domaine de La Font Macaire Eymoutiers, 16 septembre 2023, Eymoutiers. Rendez-vous à la bibliothèque du manoir Samedi 16 septembre, 11h30, 15h00 Domaine de La Font Macaire Gratuit. Entrée libre. Deux créneaux horaires disponibles, à 11h30 le matin ou à 15h00 l’après-midi, pour une visite d’environ une heure. Lors de la visite, Henri Vignes, libraire passionné, vous fera découvrir les richesses patrimoniales du manoir de la Font Macaire, tout en partageant son projet enthousiasmant d’aménager un auditorium-bibliothèque au sein de ce lieu. Domaine de La Font Macaire La Font Macaire, 87120 Eymoutiers Eymoutiers 87120 Beaune Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 14 44 53 http://www.librairievignes.com Le domaine de la Font Macaire s’étend sur 17 hectares à la sortie d’Eymoutiers en direction de Nedde, sur les rives de la Vienne. Bâti à la fin du XVIe siècle sur un plan en U, ce manoir doit son nom à la charmante fontaine qui arrose sa cour intérieure. Il comprend aussi une chapelle du XVIIe siècle et de vastes combles sous charpente en nef de bateau renversée. L’ensemble du site a été classé au titre des Monuments hsitoriques en 1989. Accès à pied ou possibilité de parking devant le château (dans la mesure des places disponibles). Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

