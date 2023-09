Atelier de découverte du cyanotype sur inscription Domaine de la Font-de-Mai Aubagne, 30 septembre 2023, Aubagne.

Aubagne,Bouches-du-Rhône

Le photographe Vivien Ayroles vous invite à découvrir la noble et ancienne technique du cyanotype..

2023-09-30 13:30:00 fin : 2023-09-30 16:00:00. .

Domaine de la Font-de-Mai

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Photographer Vivien Ayroles invites you to discover the ancient and noble technique of cyanotype.

La fotógrafa Vivien Ayroles le invita a descubrir la noble y antigua técnica de la cianotipia.

Der Fotograf Vivien Ayroles lädt Sie ein, die edle und alte Technik der Cyanotypie zu entdecken.

