Visite théâtralisée et commentée Domaine de La Ferté-Vidame – Château et Parc La Ferté-Vidame, 16 septembre 2023, La Ferté-Vidame.

Domaine de La Ferté-Vidame – Château et Parc 28340 La Ferté-Vidame La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 37 68 59 Le domaine de la Ferté-Vidame est l’une des plus grandes réalisations de parc à la française du XVIIIe siècle. Il abrite les vestiges d’un château de la même époque et se caractérise par la présence d’étangs et d’alignements d’arbres anciens. Source de pensée pour Saint-Simon, le parc offre des promenades agréables et romantiques près des canaux bordés de balustrades en pierre, tout en étant ouvert à la création contemporaine et en accueillant des installations de mobilier de designers. Sur place également, une signalétique originale permet aux visiteurs une meilleure compréhension, à la fois historique, botanique et sociologique, du site (60 ha). Depuis Chartres : A Mainvilliers, prendre la D24 en direction de Senonches. A la sortie de Senonches, suivre la D20, puis la D941 vers la Ferté-Vidame. Depuis Paris : prendre l’autoroute A13 en direction de Versailles, puis l’autoroute A12. Sortir à Elancourt pour prendre la N12 jusqu’à Verneuil S/Avre. Continuer sur la D941 en direction de la Ferté-Vidame

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

