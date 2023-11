Marché de NOËL, artisans et producteurs locaux. DOMAINE DE LA FAUVRIERE Sainte-Honorine-de-Ducy, 26 novembre 2023, Sainte-Honorine-de-Ducy.

Sainte-Honorine-de-Ducy,Calvados

La 3eme édition du marché de noël du domaine de la Fauvrière.

Une vingtaine d’artisans locaux ont répondu présents pour exposer dans la salle de réception du Domaine, une journée qui se voudra familiale et conviviale avec un bel esprit de noël.

Plusieurs corps de metiers seront installés : fleurs séchées, producteur de miel, de bijoux, producteur de savon, de tisanes, artisant du cuir, tourneur sur bois..

Pour le plaisir de tous, un food-truck crêpes sera présent dans la cour ..

2023-11-26 10:00:00 fin : 2023-11-26 18:00:00. .

DOMAINE DE LA FAUVRIERE

Sainte-Honorine-de-Ducy 14240 Calvados Normandie



2nd edition of the Christmas market of the Domaine de la Fauvrière, come to discover our local craftsmen and make your first purchases for Christmas!

The market is installed in the stone room of the domain

Free entrance, catering on site.

Parking available on site.

3ª edición del mercado navideño del Domaine de la Fauvrière.

Una veintena de artesanos locales expondrán sus productos en la sala de recepción del Domaine. Será una jornada familiar y llena de espíritu navideño.

Se expondrán diversos oficios: flores secas, miel, bisutería, jabón, tisanas, marroquinería y tornería.

Para el disfrute de todos, en el patio habrá un food-truck de crepes.

Die 3. Ausgabe des Weihnachtsmarkts auf der Domaine de la Fauvrière.

Rund zwanzig lokale Kunsthandwerker haben sich bereit erklärt, im Empfangssaal der Domäne auszustellen.

Es werden verschiedene Handwerksberufe vertreten sein: Trockenblumen, Honig- und Schmuckhersteller, Seifen- und Kräuterteeproduzenten, Lederhandwerker, Holzdrechsler…

Für das Vergnügen aller wird ein Foodtruck Crêpes im Hof bereitstehen.

