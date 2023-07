Colombus Camp, exploration de soi, des autres et du monde domaine de la dune à arcachon Arcachon, 21 août 2023, Arcachon.

Colombus Camp, exploration de soi, des autres et du monde 21 – 25 août domaine de la dune à arcachon sur inscription

Partir en colo c’est avant tout faire de nouvelles rencontres, apprendre à mieux se connaitre, expérimenter de nouvelles choses…et c’est essentiel pour grandir et encore plus important pour les ados !

Au programme de notre séjour d’exploration pour les 12/17 ans :

Découvrir des outils pour développer sa confiance en soi grace aux compétences humaines, réfléchir à ses choix, favoriser la cohésion grace à des conversations en petits groupes où tous ensemble, sur fond de confidence ou au travers d’activités, nous te donnerons envie de partir à la découverte de toi, des autres et du monde qui t’entoure.

Vient t’amuser et préparer ta rentrée sans stress et dans la bonne humeur avec nous !

domaine de la dune à arcachon 156 Boulevard de la Côte d’Argent, 33120 Arcachon Arcachon 33120 Pereire Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.colombus-camp.com »}, {« type »: « email », « value »: « contact@colombus-camp.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-21T09:00:00+02:00 – 2023-08-21T21:30:00+02:00

2023-08-25T09:00:00+02:00 – 2023-08-25T19:00:00+02:00

