Séjour collégiens au Domaine de la Dune

Séjour collégiens au Domaine de la Dune 7 – 11 août domaine de la dune à arcachon 20

Nous proposons un séjour de vacances apprenantes à destination de 20 adolescents âgés de 12 à 14 ans du 7 au 11 août 2023.

Conformément à notre projet associatif, nous accordons une place importante aux apprentissages et aux activités éducatives.

Aussi, le programme prévu se décline de la façon suivante :

– révisions ludiques et activités éducatives le matin : lecture, atelier journalisme, jeux d’échecs, numérique

– activités sportives et de plein air l’après-midi : randonnée, vélo, surf, découverte du littoral, baignade.

Le soir, nous organiserons des veillées et des jeux.

Les jeunes sont invités à prendre part à la vie en collectivité en participant aux tâches ménagères et en respectant les horaires et le programme prévu.

domaine de la dune à arcachon 156 Boulevard de la Côte d'Argent, 33120 Arcachon Arcachon 33120 Pereire Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-07T09:00:00+02:00 – 2023-08-07T23:59:00+02:00

2023-08-11T00:00:00+02:00 – 2023-08-11T17:58:00+02:00

