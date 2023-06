Découverte du bassin d’Arcachon : une immersion au bord des dunes domaine de la dune à arcachon Arcachon, 10 juillet 2023, Arcachon.

Objectifs éducatifs : découvrir un autre milieu à savoir celui du littoral et de la dune par diverses activités alliant de L’APPN à celle de la présentation d’albums et de contes ayant trait au bassin d’Arcachon.

Faire de ce temps de vacances, un moment de responsabilisation individuelle et collective par la participation active à tous les temps du séjour.

Les objectifs éducatifs visés et partagés avec l’équipe d’animation nous amène à proposer une pédagogie active centrée sur les potentialités des publics en terme de participation tant sur l’aspect socialisant que sur leur capacité à investir les contenus proposés :mise en place de tableau de roulement de service , création d’un journal de séjour et création d’un conte sur le bassin sur les temps de veillée.

domaine de la dune à arcachon 156 Boulevard de la Côte d'Argent, 33120 Arcachon

