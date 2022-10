Séjour Arca’Session domaine de la dune à arcachon, 24 octobre 2022, Arcachon.

Séjour Arca’Session 24 – 28 octobre domaine de la dune à arcachon

sur inscription : 12€ d’adhésion et de 38€ à 50€ pour le séjour (en fonction du QF)

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

domaine de la dune à arcachon 156 Boulevard de la Côte d'Argent, 33120 Arcachon Pereire Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Nous allons être hébergés au sein du domaine de la Dune en plein coeur d’Arcachon, dans des appartements.

Cette station balnéaire qui est situé dans notre région de Nouvelle-Aquitaine, est proche de la ville de Bordeaux et accessible à tous par transport régionaux ou encore ferroviaires. C’est donc dans cette volonté d’approfondir la connaissance de notre territoire, auprès de la jeunesse bordelaise que le choix se conforte sur la ville d’Arcachon. D’autant que la Métropole met à disposition des locaux pouvant accueillir des groupes avec une convention spécifique. Ce qui permet également de renforcer le partenariat avec la municipalité. Il est enregistré comme site écoresponsable, répondant ainsi aux valeurs du centre social. Ce séjour se déroulera en gestion libre et nous travaillerons autour des gestes éco-citoyens et la découverte culturelle.

Au Centre Social et Culturel du Grand Parc, sont accueillies des familles d’origines et de nationalités diverses, notamment africaine, maghrébine, espagnole, portugaise et depuis peu dans une moindre mesure d’Europe de l’Est. Le diagnostic social partagé révèle que les habitants considèrent que la mixité sociale dans le quartier est réelle mais témoigne toutefois d’une difficulté à communiquer entre eux et de l’existence de discriminations. Selon les données de l’INSEE, entre 2010 et 2015, la part d’enfants entre 6 et 11 ans a augmenté de 12,8 % sur le quartier Grand Parc. Cette évolution s’explique en partie par l’arrivée croissante de familles avec enfants et notamment de familles monoparentales. En effet le nombre de familles monoparentales a augmenté de 4,5 % une évolution importante compte tenu de la tendance au niveau de la ville de Bordeaux qui affiche une augmentation de seulement 0,8 %. Ces typologies de familles représentent une part conséquente sur le quartier : les familles monoparentales représentent 47,3 % des familles, soit quasiment 1 famille sur 2 sur le Grand Parc et les familles à bas revenus 58,6 %. Les chiffres exposés par la CAF montrent que d’une manière générale sur le quartier, la part d’enfants de 0 à 24 ans issus de familles monoparentales s’élève de 30 à 50 % selon les tranches d’âge et que 60 % des enfants sont issus de familles à bas revenus et ce, toutes tranches d’âge confondues. Concernant les jeunes, les chiffres donnent à voir la précarité : 1774 jeunes de 0 à 24 ans sont sous le seuil de pauvreté et représente 60.99% des jeunes, 1580 mineurs sont sous le seuil de pauvreté et représente 60.19%, 996 jeunes de 6 à 17 ans sont sous le seuil de pauvreté ce qui représente 59,12% sous le seuil de pauvreté. Ces chiffres donnent à voir la précarité d’un bon nombre de familles sur le quartier et laissent à penser les situations de vulnérabilités que cela peut impliquer. La médiane RUC (Revenu par unité de Consommation) des familles est de 949€ sur le Grand Parc alors qu’elle atteint 1387€ au niveau de la commune de Bordeaux. Le quartier du Grand Parc constitue le quartier le plus pauvre de Bordeaux.

L’équipe pédagogique

a. Organigramme, rôle dans la structure

Directrice : Maïssa CHAFIK

Animateur : José MADRID OCHOA

Maïssa CHAFIK est une animatrice intervenant auprès du public adolescent de la structure.

José MADRID OCHOA est animateur inter-structure et intervient auprès du public adolescent des centres sociaux de Bordeaux Nord, Foyer Fraternel et Grand parc.

b. Coordonnées de l’équipe

Nom – Prénom – Fonction Contacts

Stéphane MAROLLEAU

Directeur du Centre Social 06 09 45 52 26

direction@gpinten6t.fr

Maïssa CHAFIK

Animateur Adolescents ados2@gpinten6t.fr

José MADRID OCHOA

Animateur Inter-structure jeunesseennord@gmail.com

c. Taux d’encadrements

Afin de garantir une qualité éducative et pédagogique, nous accueillerons au maximum 11 adolescents sur ce séjour (notre hébergement n’allant pas jusqu’à 12), accompagnés de 2 animateurs.

Les taux d’encadrement étant d’un animateur pour 12 sur la structure et d’un animateur pour 8 enfants en activités nautiques.

d. Effectifs et répartitions

Les adolescents participants au séjour dormiront en non-mixité. Les garçons dormiront dans une chambre (ou plusieurs en fonction du nombre d’inscrits) et les filles dormiront également dans une chambre (ou plusieurs selon le nombre d’inscrits) et chacun disposera d’un lit simple. Les animateurs.trices bénéficieront également d’une chambre, séparée mais proche des chambre des adolescents afin de permettre aux animateurs de pouvoir assurer la sécurité des mineurs durant la nuit.

Un espace cuisine sera également mis en place afin que les adolescents puissent travailler en gestion-libre (si les protocoles COVID-19 nous le permettent) avec un.e animateurs.trices. Un tableau de répartitions des tâches quotidiennes sera créé par le groupe afin que chacun participe à toutes les tâches (rangement, passage du balais, préparations de la nourriture, installation et débarrassage de la table, nettoyage…).

5) Partenaires

a. Familles

Les familles et plus particulièrement les parents, sont nos premiers partenaires puisque ce sont les premiers acteurs de l’éducation de leurs enfants. Nous partageons la même intention : leur permettre de s’épanouir, les accompagner vers l’autonomie et l’apprentissage de la citoyenneté mais également leurs permettre d’avoir accès à une bonne mobilité.

Nous sommes convaincus que la collaboration permet de renforcer notre action c’est pourquoi l’un de nos objectifs est de favoriser la co-éducation.

Notre projet pédagogique est articulé au projet parentalité de l’association.

b. Les partenaires financiers

– La C.A.F. (Caisse d’Allocation Familiale), La ville de Bordeaux, Le Conseil Départemental de la Gironde, l’État



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

