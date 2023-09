FASCINANT WEEK-END VIGNOBLES ET DECOUVERTES – DOMAINE DE LA CONSEILLÈRE Domaine de la Conseillère D32, Route de Gignac Montagnac, 22 octobre 2023, Montagnac.

Montagnac,Hérault

Escapade en famille à Montagnac : jeu d’orientation et 2CV, et vin au menu !.

2023-10-22 11:00:00 fin : 2023-10-22 17:00:00. EUR.

Domaine de la Conseillère

D32, Route de Gignac

Montagnac 34530 Hérault Occitanie



Gourmet getaway at Domaine de la Conseillère: 2CV, wild cuisine and wine on the menu!

Escapada familiar a Montagnac: ¡juego de orientación, 2CV y vino en el menú!

Gourmet-Eskapade auf der Domaine de la Conseillère: 2CV, wilde Küche und Wein auf dem Menü!

Mise à jour le 2023-09-25 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE