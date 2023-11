L’arbre en fête – Spectacle « Les fées de l’Arbre » Domaine de la Burthe Floirac, 3 décembre 2023, Floirac.

Au rythme des chansons, ce conte musical emmène les spectateurs à la découverte des pouvoirs magiques des arbres et de la richesse qu’offre la biodiversité. « Grâce à la magie de sa musique, un troubadour attire des fées et les présente à une princesse. Chaque fée porte en elle un enseignement de l’arbre : patience, écoute, sensibilité, persévérance… mais la princesse ne pense qu’à s’approprier les fées et la forêt dépérit… »

A la « grange » du centre de loisirs.

Événement gratuit sur inscription obligatoire : https://inscription.bordeaux-metropole.fr/spectacle-les-fees-de-larbre

2023-12-03T15:00:00+01:00 – 2023-12-03T17:00:00+01:00

Les fées de l’Arbre