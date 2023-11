L’arbre en fête – La Forêt des Enfants Domaine de la Burthe Floirac Catégories d’Évènement: Floirac

Gironde L’arbre en fête – La Forêt des Enfants Domaine de la Burthe Floirac, 3 décembre 2023, Floirac. L’arbre en fête – La Forêt des Enfants Dimanche 3 décembre, 11h00 Domaine de la Burthe Journée d’animation avec les habitants des Associations Syndicales Libres Floiracaises.

Création d’un nouveau verger communal avec plantations participatives avec les enfants.

Pour clôturer cette journée festive : animation musicale ou petit spectacle sur l’arbre. Domaine de la Burthe Domaine de la Burthe 33270 Floirac Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-03T11:00:00+01:00 – 2023-12-03T16:00:00+01:00

