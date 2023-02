A la rencontre des salamandres tachetées Domaine de la Burthe Floirac Catégories d’Évènement: Floirac

Gironde

A la rencontre des salamandres tachetées Domaine de la Burthe, 10 novembre 2023, Floirac. A la rencontre des salamandres tachetées Vendredi 10 novembre, 19h00 Domaine de la Burthe

Gratuit, inscription obligatoire, limité à 20 participants. Bus 28/52 : arrêt Berlioz. Détails de rendez-vous réservé aux inscrits.

Le Domaine de la Burthe abrite de nombreux amphibiens, cette sortie crépusculaire vous permettra de les découvrir au cœur de leur environnement. Domaine de la Burthe Domaine de la Burthe 33270 Floirac Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine Le domaine de la Burthe comprend des prairies et forêts classées Espace Naturel Sensible du Département sur près de 70 ha. Cette sortie crépusculaire est l’occasion pour les participants d’observer une ou plusieurs salamandres tachetées et de découvrir leur écologie grâce à la présence d’un spécialiste en herpétologie de l’association Cistude Nature. Sortie financée par la Ville de Floirac et le Conseil Départemental de la Gironde.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T19:00:00+01:00

2023-11-10T21:00:00+01:00 Ville de Floirac

Détails Catégories d’Évènement: Floirac, Gironde Autres Lieu Domaine de la Burthe Adresse Domaine de la Burthe 33270 Floirac Ville Floirac lieuville Domaine de la Burthe Floirac Departement Gironde

Domaine de la Burthe Floirac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/floirac/

A la rencontre des salamandres tachetées Domaine de la Burthe 2023-11-10 was last modified: by A la rencontre des salamandres tachetées Domaine de la Burthe Domaine de la Burthe 10 novembre 2023 Domaine de la Burthe Floirac Floirac

Floirac Gironde