A la découverte des chauves-souris Domaine de la Burthe, 8 septembre 2023, Floirac. A la découverte des chauves-souris Vendredi 8 septembre, 20h00 Domaine de la Burthe

Gratuit, inscription obligatoire, limité à 20 participants. Bus 28/52 : arrêt Berlioz. Détails de rendez-vous réservé aux inscrits.

Au printemps jusqu’à l’hiver, les chauve-souris sortent et chassent toutes les nuits. Le long d’un parcours au Domaine de la Burthe, vous pourrez écouter leurs cris et apprendre à les reconnaitre. Domaine de la Burthe Domaine de la Burthe 33270 Floirac Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine Le domaine de la Burthe comprend des prairies et forêts sur près de 70 ha. Au printemps jusqu’à l’hivers, les chauve-souris sortent de leur hivernage et chassent toutes les nuits. Le long d’un parcours animé par Cistude Nature vous pourrez écouter leurs cris et apprendre à les reconnaitre grâce à une “Bat Box”. Sortie financée par la Ville de Floirac et le Conseil Départemental de la Gironde.

