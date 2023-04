1ère Edition du Festival des Plateaux Floiracais Domaine de la Burthe Floirac Catégories d’évènement: Floirac

1ère Edition du Festival des Plateaux Floiracais Domaine de la Burthe, 28 mai 2023, Floirac. 1ère Edition du Festival des Plateaux Floiracais Dimanche 28 mai, 16h00 Domaine de la Burthe gratuit; tout public; parking à proximité; sortie 24 de la rocade Haut Floirac; Première édition du Festival des Plateaux Floiracais, dans le cadre des budgets participatifs (lauréat 2022).

Dans un cadre enchanteur et bucolique, 4 groupes amateurs se succéderont puis ce sera le tour des troupes de théâtre et de la fanfare d’entrer en scène. Un événement pictural viendra s’intercaler tout en feu ! Un événement local et pas banal à la Burthe !! Domaine de la Burthe Domaine de la Burthe 33270 Floirac Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « vincent.leraut@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

