Les oiseaux du parc des Coteaux Domaine de la Burthe, 18 mai 2023, Floirac. Les oiseaux du parc des Coteaux Jeudi 18 mai, 09h00 Domaine de la Burthe Gratuit, 25 personnes Avec l’association Cistude Nature, vous serez non seulement incollables sur les oiseaux qui nichent dans le parc des Coteaux de la Rive Droite, mais vous partirez en balade pour apprendre à écouter et observer les oiseaux et mettre en pratique sur l’instant toutes vos nouvelles connaissances !

Si la météo est défavorable, l’animation sera reportée au 3 juin, même heure, même lieu. Domaine de la Burthe Chemin de la Burthe à Floirac Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://urlv.fr/9e1w »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-18T09:00:00+02:00 – 2023-05-18T12:00:00+02:00

