Photographe en herbe 1 juillet – 26 août Domaine de la Bûcherie

Petit jeu concours pendant toute la période des « jardins ouverts 2023 ».

Prenez vos plus belles photos du Domaine de La Bûcherie, du château, des bassins, du parc, de la faune ou de la flore et envoyez la par mail à l’adresse « bucherie@gmail.com » en indiquant vos coordonnées.

Une sélection des photos reçues sera faite et à la fin de la période, un vote désignera le grand gagnant, qui recevra son lot.

Domaine de la Bûcherie 5 rue du Parc 95510 Saint-Cyr-en-Arthies Saint-Cyr-en-Arthies 95510 Val-d’Oise Île-de-France 0613556803

2023-07-01T09:00:00+02:00 – 2023-07-01T18:00:00+02:00

2023-08-26T09:00:00+02:00 – 2023-08-26T18:00:00+02:00