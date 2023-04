Visite libre ou guidée des jardins de la Bourbansais Domaine de La Bourbansais, 2 juin 2023, Pleugueneuc.

Visite libre ou guidée des jardins de la Bourbansais 2 – 4 juin Domaine de La Bourbansais 23,90 € / adulte et 17,50 € /enfant

Découvrez les jardins à la française du Domaine de la Bourbansais à travers une visite libre ou guidée. Découvrez ensuite les jardins potagers et laissez-vous emporter dans l’univers calme et naturel de notre Domaine.

Domaine de La Bourbansais La Bourbansais, 35720, Pleugueneuc, Ille et Vilaine, Bretagne Pleugueneuc 35720 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 69 40 07 https://labourbansais.com https://www.instagram.com/domainedelabourbansais/;https://www.facebook.com/labourbansais Le Domaine de La Bourbansais, (2 étoiles au Guide vert Michelin en 2022) est situé en Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine. C’est une demeure toujours restée dans la même famille depuis sa construction au XVIème siècle. Aujourd’hui, la 19ème génération a à cœur de faire vivre cette demeure de façon moderne et dynamique en complétant ses activités agricoles et sylvicoles classiques, par des activités touristiques et culturelles liées à la conservation des espèces et des espaces : La Bourbansais est le lieu idéal de sensibilisation à la nature et à la biodiversité. Vous pourrez y découvrir et observer de nombreuses espèces animales menacées dans leur milieu naturel. Dans ce lieu unique et préservé de près de 100 hectares, végétal et arboré, vous pourrez vous évader à travers des environnements variés, abritant des animaux du monde entier, dont la plupart sont protégées par des conventions internationales. Le Château (XVIème – XVIIIème), classé Monument Historique depuis 1959, dont on visite l’intérieur, témoigne de la création artistique entre la Renaissance et l’Epoque Classique. Encore habité et meublé de styles Louis XIV et Louis XV, sa visite guidée permet aux guides conférenciers d’aborder de nombreux thèmes historiques ponctués d’anecdotes. Ses différentes façades monumentales, donnent sur les Jardins « à la française », du « Carrousel » et « Potager ». Les jardins de La Bourbansais, classés Monument Historique et également labellisés Jardins Remarquables., rappellent le classicisme des grands parcs dessinés par Le Nôtre, notamment les jardins à la française et du carrousel. Le vaste jardin potager, nourricier et d’agrément, a été restauré en respectant les plans d’archives du XVIIe siècle du château. Présence d’un parking

2023-06-02T10:00:00+02:00 – 2023-06-02T19:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00

©MichaelUlsas