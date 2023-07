Manoir du XVIe siècle – Cave cidricole depuis 1993 Domaine de Kervéguen Guimaëc Catégories d’Évènement: Finistère

Guimaëc Manoir du XVIe siècle – Cave cidricole depuis 1993 Domaine de Kervéguen Guimaëc, 16 septembre 2023, Guimaëc. Manoir du XVIe siècle – Cave cidricole depuis 1993 16 et 17 septembre Domaine de Kervéguen Visite libre et gratuite Créées en 1993, les Caves du Domaine de Kerveguen fêtent leur 30 ans cette année.

Dans un ancien manoir du XV-XVI ème siècle, avec son colombier au milieu des vergers de 6 hectares, est implanté le domaine cidricole de Kervéguen. Le chai à cidres a été réalisé dans les anciennes écuries du manoir. Domaine de Kervéguen Kervéguen, 29620, Guimaëc Guimaëc 29620 Finistère Bretagne 02 98 67 50 02 http://www.kerveguen.fr Le bâti principal est un ancien manoir du XVIe siècle avec sa longère réhabilitée en chai de cidre (50 mètres de fûts de chêne avec pressoir à l’ancienne).

Au milieu des vergers, le colombier en dalles de schiste. Autour, 10 hectares de vergers et de bois. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

© Philippe Erard

