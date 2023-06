Atelier sensoriel Art-monie pastel Domaine de Kerguehennec Bignan, 4 juin 2023, Bignan.

Atelier sensoriel Art-monie pastel Dimanche 4 juin, 15h00, 16h00, 17h00 Domaine de Kerguehennec

Vivez en famille une expérience sensible et artistique, entre musique et création au pastel.

Par Stéphanie Leroy

Domaine de Kerguehennec Kerguehennec, Bignan, Morbihan, Bretagne Bignan 56500 Morbihan Bretagne https://www.kerguehennec.fr/ https://www.instagram.com/kerguehennec/?hl=fr;https://www.facebook.com/Kerguehennec/ Entre grand air et belle demeure

Le Domaine de Kerguéhennec accueille un parc de 45 hectares dessiné au XIXe s. par Denis Bühler, un château du XVIIIe s. classé monument historique, des expositions d’art et un parc de sculptures de renommée internationale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T15:00:00+02:00 – 2023-06-04T15:45:00+02:00

2023-06-04T17:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:45:00+02:00

