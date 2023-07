Bal Second Empire chez le ¨Prince de Wagram » Domaine de Grosbois Marolles-en-Brie, 16 septembre 2023, Marolles-en-Brie.

Bal Second Empire chez le ¨Prince de Wagram » Samedi 16 septembre, 19h30 Domaine de Grosbois 70 euros/pers. (dîner assis avec buffet + bal)

‘Carnet de bals’ et sa troupe de danseurs ont choisi le Domaine de Grosbois pour accueillir leur premier grand bal de la rentrée. Ils vous proposent un voyage au cœur du 19e siècle, une plongée dans la vie mondaine sous Napoléon III. L’orangerie du château de Grosbois et son jardin anglais seront l’écrin d’une soirée féérique donnée par le Prince de Wagram en l’honneur de leurs altesses impériales. Tenues de gala et robes à crinoline seront de mise. Le chef Nicolas Fermeaux sera aux fourneaux pour vous concocter un buffet mémorable. Après un festin de gibiers et de venaisons, la piste de danse s’offrira aux tourbillons multicolores des robes de taffetas et de soie. Laissez-vous porter par la musique, le temps d’une soirée inoubliable et valsez ! Danseurs expérimentés, amateurs ou novices, c’est l’occasion ou jamais d’entrer dans la danse…

Domaine de Grosbois 46 avenue de Grosbois 94440 MAROLLES-BRIE Marolles-en-Brie 94440 Val-de-Marne Île-de-France 01 49 77 15 22 https://www.domainedegrosbois.com/ https://www.facebook.com/people/Domaine-De-Grosbois/100063518625223/?locale=fr_FR;https://twitter.com/MuseeduTrot [{« type »: « link », « value »: « https://carnet-de-bals.assoconnect.com/collect/description/331430-e-cdb-journee-second-empire-au-chateau-de-grosbois »}] Le Domaine de Grosbois

Situé aux portes de la capitale, à moins de 15 km de l’hippodrome de Paris-Vincennes, le domaine de Grosbois conjugue élégamment patrimoine historique et activité hippique dans un cadre naturel d’exception. Plus de 400 hectares sont ainsi dévolus à l’entraînement du trotteur français.

Dissimulé derrière son enceinte, le centre d’entrainement de Grosbois compte tout ce qu’un sportif de haut niveau peut espérer en termes d’équipement, d’infrastructures et de services. Une équipe d’une trentaine d’hommes assure au quotidien son fonctionnement et ce par tous les temps, garantissant ainsi un vivier de partants pour les courses de Vincennes. C’est donc un formidable outil de travail qui en pleine saison, peut accueillir jusqu’à 1500 chevaux.

Mais bien plus qu’un complexe sportif, Grosbois est devenu au fil des ans un hymne à la gloire de la discipline. Installés au rez-de-chaussée du château depuis 2010, le musée des courses au trot et son centre de documentation pérennisent la mémoire du trot et lui rendent ses lettres de noblesse. Parking sur le domaine face au château

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T19:30:00+02:00 – 2023-09-16T23:00:00+02:00

2023-09-16T19:30:00+02:00 – 2023-09-16T23:00:00+02:00

crédit : André Verlant