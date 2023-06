CAMPUS VAL DE MARNE 2023 Domaine de Grosbois, Marolles-en-Brie, 21 août 2023, Marolles-en-Brie.

CAMPUS VAL DE MARNE 2023 21 – 25 août Domaine de Grosbois, 500

Situé sur le domaine de Grosbois, centre d’entrainement des cheveaux de courses, ce lieu magique de 480 hectares accueillera les enfants de 6 à 11 ans.

Un séjour qui convient aux enfants qui veulent se dépenser, partager, jouer mais également « apprendre », revoir les acquis fondamentaux de leur niveau scolaire et pourquoi pas renouer avec la satisfaction d’étudier !

Ici la lecture, l’écriture et le calcul deviennent des jeux et des loisirs savamment dosés.

Domaine de Grosbois, 46 avenue de Grosbois, 94440 Marolles-en-Brie Marolles-en-Brie 94440 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@magellan-sejours.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-21T08:00:00+02:00 – 2023-08-21T23:59:00+02:00

2023-08-25T00:00:00+02:00 – 2023-08-25T15:58:00+02:00