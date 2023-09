RENTREE DE LA PAROISSE ST FULCRAN EN LODEVOIS AU PRIEURE DE SAINT MICHEL DE GRANDMONT Domaine de Grandmont rd 153 Soumont, 23 septembre 2023, Soumont.

Soumont,Hérault

Rencontre des paroissiens et des différents mouvements et services de la paroisse à St Michel de Gandmont: 10 h accueil 10h30 présentations des services 11h Brainstorming sur les besoins de la paroisse 12h apéritif offert et repas tiré du sac 14h visite guidée du site 16h messe à la grande chapelle 17 retour.

2023-09-23 10:00:00 fin : 2023-09-23 17:00:00. .

Domaine de Grandmont

rd 153

Soumont 34700 Hérault Occitanie



Meeting of parishioners and the various movements and services of the parish at St Michel de Gandmont: 10 a.m. welcome 10.30 a.m. presentations of the services 11 a.m. brainstorming on the needs of the parish 12 p.m. aperitif offered and packed lunch 2 p.m. guided tour of the site 4 p.m. mass in the large chapel 17 return home

Encuentro de los feligreses y de los distintos movimientos y servicios de la parroquia en St Michel de Gandmont: 10 h. acogida 10.30 h. presentación de los servicios 11 h. intercambio de ideas sobre las necesidades de la parroquia 12 h. aperitivo ofrecido y almuerzo para llevar 14 h. visita guiada del lugar 16 h. misa en la capilla mayor 17 h. regreso a casa

Treffen der Gemeindemitglieder und der verschiedenen Bewegungen und Dienste der Pfarrei in St Michel de Gandmont: 10 Uhr Empfang 10.30 Uhr Vorstellung der Dienste 11 Uhr Brainstorming über die Bedürfnisse der Pfarrei 12 Uhr Aperitif und Essen aus dem Rucksack 14 Uhr Führung durch den Ort 16 Uhr Messe in der großen Kapelle 17 Uhr Rückkehr

Mise à jour le 2023-09-17 par OT LODEVOIS ET LARZAC