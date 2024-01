LA BOBINE DE RHUMKORFF Domaine de Grammont Montpellier, mercredi 31 janvier 2024.

Début : 2024-01-31

fin : 2024-02-02

Ne manquez pas « LA BOBINE DE RHUMKORFF » les 31 janvier, 01 et 02 février 2024 au Théâtre des 13 vents

Entouré de tuyaux, de machines et de matériaux, un homme réfléchit : si cette bobine, inventée en 1850 par monsieur Ruhmkorff, peut transformer une énergie de basse intensité en une décharge de 60 000 volts… n’y a-t-il pas là un phénomène tout indiqué pour nous aider à méditer la puissance fulgurante du désir sexuel ? Le sexe.

Le mot inquiète, charrie son lot de certitudes terrifiées, de dominations terrifiantes. Creusant le parallèle entre les lois du désir et les lois de la matière, entre l’attirance et l’attraction, Pierre Meunier nous amuse et nous emporte. Les expériences physiques, à partir de l’étreinte de deux blocs d’argile, de l’emboîtement de deux tuyaux, ouvrent la voie aux récits d’expériences sexuelles. Par le jeu des comparaisons et des hypothèses, l’esprit et la respiration s’élargissent.

Au point de se demander si ce qui est en train de passer, entre un acteur et des spectateur·ice·s, ne relèverait pas également d’un érotisme supérieur…

Horaires:

mer 31 janv 20h

jeu 1 févr 19h

ven 2 févr 20h

Domaine de Grammont

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



