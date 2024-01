MAÎTRES ANCIENS Domaine de Grammont Montpellier, mercredi 10 janvier 2024.

Montpellier Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-10

fin : 2024-01-12

Ne manquez pas « Maîtres anciens » les 10,11 et 12 janvier 2024 au Théâtre des 13 vents

Le roman de Thomas Bernhard se déroule entièrement au Musée d’histoire de l’art de Vienne où Reger, critique musical, a donné rendez-vous à Atzbacher, son ami philosophe, pour une raison qui ne sera dévoilée qu’à la toute fin. Atzbacher, arrivé en avance, observe Reger et se met à relayer les pensées corrosives de son ami sur les œuvres du musée, l’État catholique, les traditions établies, les artistes et philosophes d’aujourd’hui et d’hier.

Seul sur scène, Nicolas Bouchaud, entouré d’œuvres imaginaires, suit le fil des pensées de Reger, ses réflexions et ses digressions infinies. Et, sous l’apparente (et hilarante) entreprise de destruction des monuments de l’art classique ou de l’État autrichien, se découvre peu à peu un paysage subtil, un roman familial hanté par les voix des morts, et une invitation profonde à arracher l’expérience de l’art au domaine des admirations conventionnelles, pour le ramener à nous

Horaires:

mer 10 et ven 12 janv à 20h

jeu 11 janv à 19h

Domaine de Grammont

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



