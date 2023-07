Concert à la maison de George Sand Domaine de George Sand Nohant-Vic, 17 septembre 2023, Nohant-Vic.

« Celui que mon cœur aime temps-quand l’oral passe à l’écrit »

Rivages-Quartet propose un répertoire original à la lisière de la musique traditionnelle et de l’esthétique savante.

Le métissage musical, obtenu par l’assemblage des différents timbres instrumentaux et l’écriture des pièces, mène l’auditeur vers des rivages inconnus aux couleurs plurielles et chatoyantes.

Pour l’occasion, Rivages-quartet a invité leurs amis de l’ensemble Quintessence afin de tisser un lien entre musiques orales et musiques écrites.

Domaine de George Sand 2 place Sainte-Anne, 36400 Nohant-Vic Nohant-Vic 36400 Indre Centre-Val de Loire 02 54 31 06 04 http://www.monuments-nationaux.fr https://www.facebook.com/MaisonDeGeorgeSandANohant Construite à la fin du XVIIIe siècle pour le gouverneur de Vierzon, la demeure de Nohant est acquise en 1793 par Madame Dupin de Francueil, grand-mère de George Sand, qui l’entoure d’un vaste parc. C’est dans ce cadre que se déroulent l’enfance et l’adolescence de la petite Aurore Dupin. Lieu de création et de vie intellectuelle ; lieu indissociable de son œuvre, George Sand y écrit et y accueille nombre d’hôtes illustres : Balzac, Chopin, Flaubert, Delacroix… L’intérieur de la maison a conservé le décor que l’écrivain connaît jusqu’à sa mort : salle à manger, chambre bleue, petit théâtre et théâtre de marionnettes. Au-delà de la maison, le jardin de George Sand a reçut le label de « jardin remarquable ». Il rappelle le lien fort qui unissait l’auteure à la nature et à la botanique : « j’avais la maison de mes souvenirs pour y abriter les futurs souvenirs de mes enfants. » Histoire de ma vie (1847-1854) La création artistique continue aujourd’hui d’habiter la maison. Une librairie propose les écrits de George Sand ainsi que des ouvrages sur sa vie et son œuvre. Dans les combles, le grenier littéraire accueille régulièrement Les Rencontres de Nohant (ateliers, lectures, rencontres avec des auteurs…) Dans la bergerie aménagée en salle de concert se déroulent chaque année le festival des « fêtes romantiques » et le « festival Chopin ». Le domaine de George Sand est ouvert au public par le Centre des monuments nationaux.

2023-09-17T15:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:15:00+02:00

