Sensation Alpes Domaine de Frêchet PEP 59 LE REPOSOIR, 3 août 2023, LE REPOSOIR.

Sensation Alpes 3 – 16 août Domaine de Frêchet PEP 59 Sur inscription. Tarif à partir de 944,00 €

Au cœur des Alpes, sports de montagne et découvertes vont rythmer un séjour où la participation des jeunes est au cœur du séjour. En itinérant durant les 12 jours, ils vont sillonner la Haute Savoie. Seyssel, Le Grand Bornand et Samoëns seront leurs camps de base pour profiter des activités Outdoor prévues au programme de ce séjour sportif . Une formule idéale pour découvrir cette sensation de liberté qu’offre la montagne haut savoyarde.

Activités :

Rafting

Via ferrata

Descente en VTT

Tyrolienne géante de 1000 m au dessus du Lac des Confins

Accrobranche

Maxi Wipeout défis et épreuves nautiques (kayak, priogue, paddle, trampo raft)

Paddle sur le lac d’Annecy

Le + PEP, le SAC’ADOS : chaque jeune peut choisir 1 activité supplémentaire au choix : Escalade ; Wakeboard…

Pour compléter les activités :

Découverte de la région, marchés locaux

Nombreuses baignades au lac ou piscine

Visites locales (marché, village)

Grands jeux, jeux sportifs, animations, veillées

Infos pratiques :

Test d’aisance aquatique

Prévoir sac de couchage

Le projet pédagogique du séjour labellisé « colos apprenantes » s’inscrit dans le projet éducatif de l’organisateur. Il tient compte de la nécessité de proposer aux publics des activités adaptées à leurs besoins de partir en vacances et de contacts avec la nature tout en répondant à leurs besoins psychologiques et cognitifs en toute sécurité.

Notre séjour proposera des activités qui s’appuie sur les thématiques suivantes:

le développement durable et la transition écologique (évoluer dans un cadre de montagne)

la culture (visite de producteurs locaux et de village…)

les activités physiques et sportives (sports individuels et collectifs…)

Au pays du Mont-Blanc, en Haute-Savoie à 600 km de Paris et 12 km de Cluses, Le Reposoir a gardé de son histoire un fort particularisme local et a su préserver son merveilleux écrin naturel. Le domaine de Frêchet est entouré d'un espace naturel protégé et forestier d'où partent un grand nombre de randonnées. Il bénéficie d'un point de vue privilégié sur les massifs du Bargy et des Aravis. L'hébergement se fait en chambres de 6 à 10 lits équipées de salle de bain et toilettes. 7 Salles d'activité sont mises à disposition dont : bibliothèque, espace détente, salle équipée de son et lumière pour les soirées. Les repas sont préparés sur place à base de produits bio et locaux. Le parc extérieur offre de grandes possibilités pour jouer en toute sécurité, et les deux terrasses aménagées permettent d'encore mieux profiter de l'été. Route : autoroute A40 entre Annecy et Chamonix, sortie Sconzier, puis D4 direction le col de la Colombière



Train: Gare de cluses à 13km, Gare d’annecy à 60 km, gare de Bellegarde sur valserine à 81 km



Avion: Aéroport de Genève à 63 km. Aéroport de lyon 183

