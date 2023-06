Multi Montagne – Sport Domaine de Frêchet PEP 59 LE REPOSOIR, 21 juillet 2023, LE REPOSOIR.

Multi Montagne – Sport 21 juillet – 3 août Domaine de Frêchet PEP 59 Sur inscription. Tarif à partir de 893,00 €

Ce séjour te permettra de respirer un grand bol d’air au cœur de nos montagnes! Avec les activités et le projet de ce séjour, tu vivras une expérience de vacances unique où apprentissage et connaissance rime avec curiosité, exploration, découverte, rencontre, rire et jeux entre enfants.

Tu pourras ainsi:

Partir à l’aventure à VTT

Découvrir les sensations de l’Aquapark et de l’accrobranche

Partir explorer notre village et découvrir notre environnement lors d’un escape game numérique

faire de la luge sur rail

Choisir parmi plusieurs projets de création artistique

Participer à un multi raid challenge et à une course d’orientation

Selon ton envie, tu pourras aussi faire du trampoline, de tir à l’arc, de la trottinette, du skateboard et des baignades en lac.

Tous les soirs, une veillée ludique clôtura notre journée bien remplie!

Le projet pédagogique du séjour labellisé « colos apprenantes » s’inscrit dans le projet éducatif de l’organisateur. Il tient compte de la nécessité de proposer aux publics des activités adaptées à leurs besoins de partir en vacances et de contacts avec la nature tout en répondant à leurs besoins psychologiques et cognitifs en toute sécurité.

Notre séjour proposera des activités qui s’appuie sur les thématiques suivantes:

le développement durable et la transition écologique (randonnée nature, ateliers)

les arts et la culture (projet de création artistique, spectacle, visite de producteurs locaux,…)

les activités physiques et sportives (sports individuels et collectifs…)

Consulter le document « Projet éducatif des PEP »

Consulter le document « Protocole sanitaire »

Domaine de Frêchet PEP 59 278 chemin du Fréchet, 74950 LE REPOSOIR LE REPOSOIR Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.pep-attitude.fr/sejours-enfants-adolescents/sejour/?SEEK_cen_centre=59B »}, {« type »: « phone », « value »: « 0 825 160 055 »}] [{« link »: « https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf »}, {« link »: « https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf »}] Au pays du Mont-Blanc, en Haute-Savoie à 600 km de Paris et 12 km de Cluses, Le Reposoir a gardé de son histoire un fort particularisme local et a su préserver son merveilleux écrin naturel. Le domaine de Frêchet est entouré d’un espace naturel protégé et forestier d’où partent un grand nombre de randonnées. Il bénéficie d’un point de vue privilégié sur les massifs du Bargy et des Aravis. L’hébergement se fait en chambres de 6 à 10 lits équipées de salle de bain et toilettes. 7 Salles d’activité sont mises à disposition dont : bibliothèque, espace détente, salle équipée de son et lumière pour les soirées. Les repas sont préparés sur place à base de produits bio et locaux. Le parc extérieur offre de grandes possibilités pour jouer en toute sécurité, et les deux terrasses aménagées permettent d’encore mieux profiter de l’été. Route : autoroute A40 entre Annecy et Chamonix, sortie Sconzier, puis D4 direction le col de la Colombière



Train: Gare de cluses à 13km, Gare d’annecy à 60 km, gare de Bellegarde sur valserine à 81 km



Avion: Aéroport de Genève à 63 km. Aéroport de lyon 183

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T15:00:00+02:00 – 2023-07-21T23:59:00+02:00

2023-08-03T00:00:00+02:00 – 2023-08-03T12:00:00+02:00

230759B203