Du flocon aux étoiles 12 – 18 février 2023 Domaine de Frêchet PEP 59

Sur inscription. Tarif à partir de 653,00 €

Avec les moniteurs de l’ESF, découvre ou améliore ta pratique du ski alpin!

Domaine de Frêchet PEP 59 278 chemin du Fréchet, 74950 LE REPOSOIR LE REPOSOIR Auvergne-Rhône-Alpes Route : autoroute A40 entre Annecy et Chamonix, sortie Sconzier, puis D4 direction le col de la Colombière Train: Gare de cluses à 13km, Gare d'annecy à 60 km, gare de Bellegarde sur valserine à 81 km Avion: Aéroport de Genève à 63 km. Aéroport de lyon 183

Au pays du Mont-Blanc, en Haute-Savoie à 600 km de Paris et 12 km de Cluses, Le Reposoir a gardé de son histoire un fort particularisme local et a su préserver son merveilleux écrin naturel. Le domaine de Frêchet est entouré d’un espace naturel protégé et forestier d’où partent un grand nombre de randonnées. Il bénéficie d’un point de vue privilégié sur les massifs du Bargy et des Aravis. L’hébergement se fait en chambres de 6 à 10 lits équipées de salle de bain et toilettes. 7 Salles d’activité sont mises à disposition dont : bibliothèque, espace détente, salle équipée de son et lumière pour les soirées. Les repas sont préparés sur place à base de produits bio et locaux. Le parc extérieur offre de grandes possibilités pour jouer en toute sécurité, et les deux terrasses aménagées permettent d’encore mieux profiter de l’été.

Ce séjour te permettra d’avoir des vacances qui allient apprentissage, découverte de la montagne en hiver, sport et vivre ensemble! Avec les activités et le projet de ce séjour, tu vivras une expérience de vacances unique où apprentissage et connaissance rime avec curiosité, exploration, découverte, rencontre, rire et jeux entre enfants

En écho au socle commun des programmes scolaires, le projet pédagogique repose une découverte culturelle locale (fromagerie, visite et histoire du Village,vie de la montagne…), une pratique d’activités physiques et sportives d’hiver et une sensibilisation à la fragilité de l’écosystème alpin.

Tu pourras ainsi te voir proposer comme activités :

5 séances de ski alpin ski de 2h encadrées par des moniteurs ESF du Reposoir avec le passage des tests en fin de séjour et la remise des insignes au chalet.

En complément, séances de ski détente avec nos animateurs en fonction des âges, de la météo et de l’état de fatigue des jeunes.

Découverte des nouveaux sports de glisse: Yooner, Runslide, snowskate.Les enfants vont pouvoir s’initier à ces nouvelles disciplines très en vogue, au pied du chalet!

Une éco-randonnée « raquettes des neiges » avec un guide à la découverte des empreintes des animaux de la montagne et de l’environnement

Visite d’une ferme d’Abondance dans le village: de l’étable à la fabrication du fromage!

En marge de ces activités, les jeunes ont la possibilité de participer aux activités suivantes données à titre indicatif : Jeux de neige (luge, bonhommes de neige, batailles, constructions d’igloos), activités manuelles et artistiques.

Participer à des grands jeux, animations qui sans t’en rendre compte revoir des apprentissages scolaires (mathématiques, lecture, écriture,…)

Tous les soirs, une veillée ludique clôturera notre journée bien remplie!

Précision pour les transports:

De Paris, Lyon: Train

De Lille: Autocar Grand Tourisme de nuit (départ la veille du jour de début indiqué, retour le lendemain du jour de fin indiqué)

