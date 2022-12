Du flocon aux étoiles Domaine de Frêchet PEP 59, 11 février 2023, Le Reposoir.

Du flocon aux étoiles 11 – 19 février 2023 Domaine de Frêchet PEP 59

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Domaine de Frêchet PEP 59 278 chemin de Fréchet Le Reposoir 74950 Haute-Savoie Auvergne Rhône Alpes

Ce séjour te permettra d’avoir des vacances qui allient apprentissage, découverte de la montagne en hiver, sport et vivre ensemble! Avec les activités et le projet de ce séjour, tu vivras une expérience de vacances unique où apprentissage et connaissance rime avec curiosité, exploration, découverte, rencontre, rire et jeux entre enfants

En écho au socle commun des programmes scolaires, le projet pédagogique repose une découverte culturelle locale (fromagerie, visite et histoire du Village,vie de la montagne…), une pratique d’activités physiques et sportives d’hiver et une sensibilisation à la fragilité de l’écosystème alpin.

Tu pourras ainsi te voir proposer comme activités :

– 5 séances de ski alpin ski de 2h encadrées par des moniteurs ESF du Reposoir avec le passage des tests en fin de séjour et la remise des insignes au chalet.

– En complément, séances de ski détente avec nos animateurs en fonction des âges, de la météo et de l’état de fatigue des jeunes.

– Découverte des nouveaux sports de glisse: Yooner, Runslide, snowskate.Les enfants vont pouvoir s’initier à ces nouvelles disciplines très en vogue, au pied du chalet!

– Une éco-randonnée « raquettes des neiges » avec un guide à la découverte des empreintes des animaux de la montagne et de l’environnement

– Visite d’une ferme d’Abondance dans le village: de l’étable à la fabrication du fromage!

En marge de ces activités, les jeunes ont la possibilité de participer aux activités suivantes données à titre indicatif : Jeux de neige (luge, bonhommes de neige, batailles, constructions d’igloos), activités manuelles et artistiques.

– Participer à des grands jeux, animations qui sans t’en rendre compte revoir des apprentissages scolaires (mathématiques, lecture, écriture,…)

Tous les soirs, une veillée ludique clôturera notre journée bien remplie!



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-11T17:00:00+01:00

2023-02-19T10:00:00+01:00