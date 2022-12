Montagne Nature Domaine de Frêchet PEP 59, 15 août 2021, LE REPOSOIR.

Montagne Nature 15 – 26 août 2021 Domaine de Frêchet PEP 59

Sur inscription. Tarif à partir de 874,00 €

Curieux de nature et fan d’aventures ?! Pars à la conquête de la Haute-Savoie et fais un max de découvertes !

Domaine de Frêchet PEP 59 278 chemin du Fréchet, 74950 LE REPOSOIR LE REPOSOIR Auvergne-Rhône-Alpes Route : autoroute A40 entre Annecy et Chamonix, sortie Sconzier, puis D4 direction le col de la Colombière Train: Gare de cluses à 13km, Gare d'annecy à 60 km, gare de Bellegarde sur valserine à 81 km Avion: Aéroport de Genève à 63 km. Aéroport de lyon 183

Au pays du Mont-Blanc, en Haute-Savoie à 600 km de Paris et 12 km de Cluses, Le Reposoir a gardé de son histoire un fort particularisme local et a su préserver son merveilleux écrin naturel. Le domaine de Frêchet est entouré d’un espace naturel protégé et forestier d’où partent un grand nombre de randonnées. Il bénéficie d’un point de vue privilégié sur les massifs du Bargy et des Aravis. L’hébergement se fait en chambres de 6 à 10 lits équipées de salle de bain et toilettes. 7 Salles d’activité sont mises à disposition dont : bibliothèque, espace détente, salle équipée de son et lumière pour les soirées. Les repas sont préparés sur place à base de produits bio et locaux. Le parc extérieur offre de grandes possibilités pour jouer en toute sécurité, et les deux terrasses aménagées permettent d’encore mieux profiter de l’été.

Voici un séjour multi-activité qui va te permettre de découvrir la montagne au plus près de la nature. Un peu de sport de montagne, d’activités avec les animaux, de projets artistiques et d’animations variées pour un maximum de découvertes, de bonheurs et de nouveaux copains!

Equitation : 3 séances

Cani-rando : 1 séance

Accrobranche : 1 séance

Randonnée avec guide de moyenne montagne : 1 séance

Camping à proximité du centre: 1 nuit

Visite du parc les aigles du Léman

Baignade au lac de Passy : 1 à 2 séances

Trampoline : Plusieurs séances possibles

Tir à l’arc : Plusieurs séances possibles

Slackline : Plusieurs séances possibles

Animations et veillées en tout genre viendront compléter ce programme déjà bien chargé !

Il n’est pas nécessaire de fournir de documents spécifiques pour la pratique de ces activités.

