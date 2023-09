Cet évènement est passé Visite et balade musicale : « Balade au manoir de Françon » Domaine de Françon Biarritz Catégories d’Évènement: Biarritz

Pyrénées-Atlantiques Visite et balade musicale : « Balade au manoir de Françon » Domaine de Françon Biarritz, 17 septembre 2023, Biarritz. Visite et balade musicale : « Balade au manoir de Françon » Dimanche 17 septembre, 15h15 Domaine de Françon Gratuit. Sur inscription à partir du 11 septembre. Rendez-vous sur le parking au niveau de l’entrée du site, à l’intérieur du parc. Nombre de places limité à 50 personnes. Durée : 1h30. Edifiée en 1882 à la demande de John Pennington-Mellor, un riche négociant, cette vaste demeure de style anglo-normand, au décor intérieur luxueux et raffiné, est liée à l’engouement des Britanniques pour la côte basque au 19 e siècle. Devenu un « village vacances famille » en 1985, le domaine est classé au titre des Monuments historiques depuis 1999.

Nous vous invitons à la découverte inédite de cette villégiature anglaise d’exception. La visite est commentée par Jean-Loup Ménochet accompagné du quintette de cuivres Itsas Soinua dirigé par Stéphane Goueytes.

A noter également :

Sam. 16 septembre à 14h et à 16h30

Dim. 17 septembre à 14h

Visites commentées par les guides du Domaine de Françon

Durée environ 1h30

Sans inscription . Rendez-vous sous le porche du

manoir. Domaine de Françon 81 rue de Salon, 64200 Biarritz Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 41 70 50 http://www.vtf-vacances.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.biarritz.fr/les-actualites »}] https://www.biarritz.fr/les-actualites Situé à 3 km du centre-ville de Biarritz et à 1,5 km de la mer, cet ancien manoir de style anglo-normand du XIXe restauré est implanté dans un parc classé de 12 hectares, arboré de plus de 50 espèces végétales. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:15:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

2023-09-17T15:15:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 ©DR Détails Catégories d’Évènement: Biarritz, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Domaine de Françon Adresse 81 rue de Salon, 64200 Biarritz Ville Biarritz Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Domaine de Françon Biarritz latitude longitude 43.46309;-1.56133

Domaine de Françon Biarritz Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/biarritz/