QUEENS OF THE STONE AGE KHRUANGBIN DOMAINE DE FONTBLANCHE Vitrolles, 10 juillet 2024, Vitrolles.

FESTIVAL JARDIN SONORE J1 : QUEENS OF THE STONE AGE KHRUANGBIN THE INSPECTOR CLUZO …Mercredi 10 juillet 2024 – 18h Ouverture des portes : 18h QUEENS OF THE STONE AGE – Après 8 ans d’absence, le mythique groupe de rock remonte sur scène ! RDV le 10 juillet au Domaine de Fontblanche pour un concert imparable avec les guitares acérées et le chant électrique de Josh Homme et ses acolytes.KHRUANGBIN – Le trio psychédélique texan prend les commandes de la grande scène pour un set qui va vous faire décoller haut, très très haut… Rendez-vous juste en dessous du soleil de Vitrolles…THE INSPECTOR CLUZO – Duo Rock-Blues basé en Gascogne. Artisans d’un rock fiévreux et fermiers professionnels, partisans d’agroécologie. Sur la scène du Jardin Sonore c’est comme un évidence !Attention ! La programmation n’est pas complète et d’autres artistes viendront s’ajouter !

Tarif : 35.00 – 84.00 euros.

Début : 2024-07-10 à 18:00

Réservez votre billet ici

DOMAINE DE FONTBLANCHE 4 Allée des artistes 13127 Vitrolles