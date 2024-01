MARCUS MILLER DOMAINE DE FONTBLANCHE Vitrolles, 5 juillet 2024, Vitrolles.

Le Charlie Jazz Festival revient pour une 26ème édition dans le cadre majestueux du Domaine de Fontblanche du vendredi 05 au dimanche 07 juillet 2024.Cette année, nous aurons la chance d’accueillir en ouverture, vendredi 05 juillet, le bassiste aux 45 ans de carrière, 2 Grammy Awards et aux multiples distinctions à travers le Monde, Marcus Miller ! À la fois créateur, producteur, multi-instrumentiste, compositeur hors nomes et prolifique, il a partagé la scène avec les plus grands, de Miles Davis évidemment à Éric Clapton en passant par Aretha Franklin, Herbie Hancock ou encore Carlos Santana. Il viendra, pour la première fois à Vitrolles, avec un tout nouveau projet autour de ses plus belles compositions pour le cinéma. Une opportunité de voir sur scène cet artiste exceptionnel dans le cadre magique et intimiste du Domaine de Fontblanche, sous les platanes, dans un festival à taille humaine, avec des conditions d’écoute optimales…Retrouvez toute la programmation de la 26ème édition du Charlie Jazz Festival sur www.charlie-jazz.com

Tarif : 41.50 – 41.50 euros.

Début : 2024-07-05 à 18:30

DOMAINE DE FONTBLANCHE 4 Allée des artistes 13127 Vitrolles 13