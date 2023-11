BLACK LIVES, FROM GENERATION TO GENERATION Domaine de Fontblanche Vitrolles, 17 novembre 2023, Vitrolles.

BLACK LIVES, FROM GENERATION TO GENERATION Vendredi 17 novembre, 21h00 Domaine de Fontblanche De 10 à 14€

BLACK LIVES

FROM GENERATION TO GENERATION

vendredi 17 novembre, 21h

Théâtre de Fontblanche

–

S’inscrivant sans ambiguïté dans la dynamique militante du mouvement Black Lives Matter, ce projet réunit des musicien.ne.s venu.e.s des États-Unis, des Caraïbes et d’Afrique représentant un riche échantillon du nombre infini de façons de concevoir l’existence des Noir.e.s dans le monde. Mais au-delà de cette variété, ce qui les rassemble, c’est le désir de lutter pour l’égalité et la justice à travers la musique. Ce band all-stars foisonnant met en lumière la diversité des générations et des parcours musicaux des artistes qui le compose, passant, au gré des morceaux, de la musique africaine traditionnelle au hip hop, des rythmes afro-caribéens au jazz moderne. Tout est métissé et magnifié, parfois avec une folle intensité, d’autres fois avec des nuances subtiles… Un concert festif et fédérateur tout simplement immanquable !

JEAN-PAUL BOURELLY : guitare et chant

CHRISTIE DASHIELL : chant

ADAM FALCON : guitare et chant

DAVID GILMORE : guitare

MARQUE GILMORE : batterie et électroniques

FEDERICO GONZALEZ PEÑA : clavier

GENE LAKE : batterie

JACQUES SCHWARZ-BART : saxophone

SHARRIF SIMMONS : spoken word

SONNY TROUPÉ : batterie

REGGIE WASHINGTON : basse

+ d’infos : https://www.charlie-jazz.com/agenda/black-lives

–

INFOS PRATIQUES

=> Comment réserver ?

Sur notre site internet www.charlie-jazz.com et dans les réseaux de billetterie habituels : Fnac, See Tickets, Ticketmaster, Auchan, Leclerc, Cultura, Géant et Carrefour.

=> Tarifs

Plein : 14€

Réduit : 12€

– de 25 ans : 10€

– de 12 ans : gratuit

Les tarifs sont indiqués hors commissions pratiquées par les réseaux de billetterie. Une majoration de 2€ sera appliquée pour tout achat de billets le soir du concert, dans la limite des places disponibles. Les billets ne sont ni échangeables, ni remboursables, sauf en cas d’annulation.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Domaine de Fontblanche Allée des artistes, 13127 vitrolles Vitrolles 13127 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/le-moulin-a-jazz-automne-2023&quick=4669565 »}] [{« link »: « https://www.charlie-jazz.com/agenda/black-lives »}, {« link »: « http://www.charlie-jazz.com »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T21:00:00+01:00 – 2023-11-17T23:00:00+01:00

2023-11-17T21:00:00+01:00 – 2023-11-17T23:00:00+01:00