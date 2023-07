Jardin Sonore Festival 2023 Domaine de Fontblanche Vitrolles Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Jardin Sonore Festival 2023
Mercredi 19 juillet, 19h30
Domaine de Fontblanche
Vitrolles

OUVERTURE DES PORTES 17h30

Mercredi 19 Juillet

Soprano • Petit Biscuit • Luidji • Doria • Mauvaise Bouche • Vacra • Brö • Nordine Ganso (Stand-Up) • Ilyes Mela (Stand-Up)

Jeudi 20 Juillet

Ben Harper & The Innocent Criminals John Butler • Faada Reffy • Lorenzo • Mara • Bekar • Maraboutage • Liquid Jane • Ahmed Sparrow (Stand-up) • Thomas Angelvy (Stand-Up)

Vendredi 21 Juillet

Shaka Ponk • Zola • Lovejoy • Süeür • Nova Twins • Vintage Trouble • Elyji • Glitch • Julien Santini (Stand-Up) • Felix Dhjan (Stand-Up)

