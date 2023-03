Charlie Jazz Festival 2023 Domaine de Fontblanche Vitrolles Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Vitrolles

Charlie Jazz Festival 2023 Domaine de Fontblanche, 7 juillet 2023, Vitrolles. Charlie Jazz Festival 2023 7 – 9 juillet Domaine de Fontblanche Le Charlie Jazz Festival revient pour une 25ème édition au Domaine de Fontblanche à Vitrolles du vendredi 07 au dimanche 09 juillet 2023 !

–

PROGRAMMATION

> Vendredi 07 juillet

20h : Yaron Herman – « Alma »

21h : Serket & The Cicadas – Cathy Escoffier Quartet

22h : Anouar Brahem Quartet

> Samedi 08 juillet

20h : Asynchrone – Hommage à Ryuichi Sakamoto

21h : Laura Perrudin & Salami Rose Joe Louis

22h : Youn Sun Nah Quartet – « Waking World »

> Dimanche 09 juillet

20h : Émile Parisien Sextet – « Louise »

21h : Édredon Sensible

22h : Kenny Barron Trio

Et aussi des fanfares et des after-party chaque soir !

Retrouvez toute la programmation ici => https://bit.ly/3JCricJ

–

INFOS PRATIQUES

Vous pouvez dès à présent réserver vos pass et vos places ici => https://bit.ly/402QbUo Domaine de Fontblanche Allée des artistes, 13127 vitrolles Vitrolles 13127 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://bit.ly/402QbUo »}] [{« link »: « https://bit.ly/3JCricJ »}, {« link »: « https://bit.ly/402QbUo »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T19:00:00+02:00 – 2023-07-07T23:59:00+02:00

2023-07-09T19:00:00+02:00 – 2023-07-09T23:59:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Vitrolles Autres Lieu Domaine de Fontblanche Adresse Allée des artistes, 13127 vitrolles Ville Vitrolles Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Domaine de Fontblanche Vitrolles

Évènements liés

Domaine de Fontblanche Vitrolles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vitrolles/

Charlie Jazz Festival 2023 Domaine de Fontblanche 2023-07-07 was last modified: by Charlie Jazz Festival 2023 Domaine de Fontblanche Domaine de Fontblanche 7 juillet 2023 Domaine de Fontblanche Vitrolles Vitrolles

Vitrolles Bouches-du-Rhône