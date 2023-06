Charlie Jazz Festival Domaine de Fontblanche Vitrolles, 7 juillet 2023, Vitrolles.

Charlie Jazz Festival 7 – 9 juillet Domaine de Fontblanche Tarif plein : 32€ / Tarif réduit : 26€ / Tarif – de 25 ans : 19€ / Tarif – de 12 ans : gratuit / Pass 3 soirs : 78€ / Pass 2 soirs : 52€

Le Charlie Jazz Festival revient du vendredi 07 au dimanche 09 juillet 2023 dans le cadre exceptionnel du Domaine de Fontblanche à Vitrolles pour une 25ème édition ! Au programme, figures emblématiques de la scène jazz internationale et jeune création contemporaine : Anouar Brahem, Youn Sun Nah, Kenny Barron, Yaron Herman, Asynchrone, Émile Parisien, Cathy Escoffier, Laura Perrudin & Salami Rose Joe Louis, Édredon Sensible, sans oublier ce qui fait aussi le sel du Charlie Jazz Festival, fanfares et after-party.

Domaine de Fontblanche Allée des Artistes – 131277 Vitrolles Vitrolles 13127 La Tuilière Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/charlie-jazz-festival-2023 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T18:30:00+02:00 – 2023-07-07T23:59:00+02:00

2023-07-09T18:30:00+02:00 – 2023-07-09T23:59:00+02:00

© Charlie Jazz Festival