DUB STATION FESTIVAL 2023 Domaine de Fontblanche Vitrolles, 1 juillet 2023, Vitrolles.

Rendez-vous le 30 juin et 1er Juillet à Vitrolles pour fêter les 10 ans du Dub Station Festival au Parc de Fontblanche

L’année 2023 sonne les 10 ans du Dub Station Festival !

10 ans de de programmation Dub et culture Sound System, du local à l’international ! 10 ans de good vibes à l’ombre des platanes du parc et plus du 10 000 festivaliers.

PROGRAMMATION

• Vendredi 30 Juin / 18h – 2h

Main Stage : Wandem Sound & The Hornsmen Section / Dub Shepherds / Ashanti Selah / Young Warrior

Local Corner : Garladub Sound / Walking Mess / Dubtrakz

• Samedi 1 Juillet / 16h – 2h

Main Stage : Wandem Sound & The Hornsmen Section / Joe Yorke & Eeyun Purkins / Mad Professor ft. Earl 16

Local Corner : Garladub Sound / Grateful Vibes / Ruff Stereo / Imperial Mighty Sound

+ Animation VJ par Kadriline Collectif

+ Village de Stand avec restauration et buvette

+ Camping

BIOGRAPHIES

MAD PROFESSOR ft. EARL 16 (UK)

A la fois artiste et producteur Mad Professor apparaît sur la scène dub dans les années 80 et la révolutionne. 10 ans après il remixe les plus grands noms du moment : Massive Attack, Jamiroquaï, Depeche Mode, Beastie Boys … et bien d’autres encore.

Il tourne avec son show « Dub Me Crazy », aux quatres coins de la planète, et après des apparitions plus rares en France depuis quelques années, revient sur le devant de la scène hexagonale accompagné d’Earl 16 pour l’occasion.

Chanteur de reggae jamaïcain, Earl 16 a débuté sa carrière à 16 ans aux côtés de pointures comme Big Youth ou Mighty Diamonds et fut produit par le légendaire Lee « Scratch » Perry. Ayant émigré vers l’Angleterre où il réside depuis près de 30 ans, il est devenu l’une des figures de proue du roots local. Il a ensuite signé sur Ariwa, le fameux label de Mad Professor, l’un des principaux producteurs de la 2e génération du reggae dub.

Facebook Mad Professor → https://www.facebook.com/madprofessordub

Facebook Earl 16 → https://www.facebook.com/EarlSixteen

Vidéo → https://youtu.be/1pPOudRu0Xo

WANDEM SOUND & THE HORNSMEN SECTION (Bordeaux – FR)

Wandem Sound System est le fruit de la collaboration d’une bande d’amis de longues dates natifs de la région bordelaise, passionnés de la culture sound system anglaise et éduqués par la scène dub bordelaise (Improvisators Dub, UzinaDub, Manutention, I-tist, Dub Machinist etc.…).

Après avoir écumés les sessions aux quatre coins de France et d’Europe pendant des années, les compères du Wandem Sound se sont donnés pour mission de tenter d’amener leur pierre à l’édifice en fabriquant leur propre sound system et en lançant leur soirée résidente, les Bordeaux Dub School, devenue maintenant une référence Française en la matière.

Forts de leur expérience des sessions écumées au fil des années et armés de leur sélection allant des fondations roots aux productions dub stepper modernes, le Wandem Sound System se déplace également toujours accompagné d’une section cuivre live «The Hornsmen Section», composée de Lix (Trombone) et de Natty (Sax) et Fransax (Sax, Sitar, Flûtes, Ocarina etc…) pour une expérience sonore physique, méditative et musicale.

Facebook → https://www.facebook.com/WandemSound

Instagram → https://www.instagram.com/wandemsound/

Soundcloud → https://soundcloud.com/user-113801688

JOE YORKE & EEYUN PURKINS (Bristol – UK)

Artistes clés de la nouvelle scène roots et rocksteady anglaise, Joe Yorke & Eeyun Purkins se sont rencontrés autour de 2013 à Manchester alors qu’ils approchaient la vingtaine.

Réunis par leur passion pour les sons de l’age d’or de la musique Jamaïcaine et pour le soundsystem, les deux amis aujourd’hui basés à Bristol n’ont, depuis leur rencontre, jamais cessé de collaborer tout en menant leurs projets solo en parallèle.

Joe & Eeyun sont tous deux auteurs et compositeurs. Chanteur au timbre remarquable pour le premier, multi-instrumentiste pour le second, ils explorent et se réapproprient le son des 60s et des 70s autant que le dub techno du début des années 2000.

Live shows avec « The Co-operators », « The Autonomads » (pour Eeyun) ou le « Black Star Dub Collective », sessions soundsystem en duo ou avec le « Conscious Youth Soundsystem » (pour Joe), et travail en studio continu : Joe & Eeyun jouent sur tous les tableaux!

Aujourd’hui ils affichent une expérience solide qui leur vaut la reconnaissance du milieu soundsystem international. Joués par David Rodigan & Don Letts sur les ondes de la BBC, encensés par Dubkasm, ils signent en 2021 et 2022 deux collaborations rocksteady / roots très remarquées avec Stand High Patrol.

Sur « Rhythm Steady » et « Waggle Dance Records », leurs labels indépendants respectifs, Joe & Eeyun dévoilent leurs univers et projets personnels. Chacun défend et bâtit sa propre identité musicale à sa manière mais en faisant souvent appel à l’autre. Parce-qu’en live ou en studio, ces deux là sont complémentaires et à deux ils font bien plus que des étincelles !

Site Internet → https://www.joeyorke.com/

Page Facebook → https://www.facebook.com/joeyorkemusic

Instagram → https://www.instagram.com/joeyorkemusic/

Vidéo → https://www.youtube.com/channel/UCiNblDukwiyGSBcnAh9Q2fQ

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T16:00:00+02:00 – 2023-07-01T22:00:00+02:00

