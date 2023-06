DUB STATION FESTIVAL 2023 Domaine de Fontblanche Vitrolles, 30 juin 2023, Vitrolles.

DUB STATION FESTIVAL 2023 Vendredi 30 juin, 18h00 Domaine de Fontblanche A partir de 21€

Rendez-vous le 30 juin et 1er Juillet à Vitrolles pour fêter les 10 ans du Dub Station Festival au Parc de Fontblanche

L’année 2023 sonne les 10 ans du Dub Station Festival !

10 ans de de programmation Dub et culture Sound System, du local à l’international ! 10 ans de good vibes à l’ombre des platanes du parc et plus du 10 000 festivaliers.

PROGRAMMATION

• Vendredi 30 Juin / 18h – 2h

Main Stage : Wandem Sound & The Hornsmen Section / Dub Shepherds / Ashanti Selah / Young Warrior

Local Corner : Garladub Sound / Walking Mess / Dubtrakz

• Samedi 1 Juillet / 16h – 2h

Main Stage : Wandem Sound & The Hornsmen Section / Joe Yorke & Eeyun Purkins / Mad Professor ft. Earl 16

Local Corner : Garladub Sound / Grateful Vibes / Ruff Stereo / Imperial Mighty Sound

+ Animation VJ par Kadriline Collectif

+ Village de Stand avec restauration et buvette

+ Camping

BIOGRAPHIES

YOUNG WARRIOR en DJ Set (Londres – UK)

Young Warrior « The Prince of Dub Sound System », fils de la légende historique du dub Jah Shaka, est l’un des piliers du mouvement Dub Reggae de la nouvelle génération. Depuis 2005, il s’est produit dans toute l’Europe et dans le monde entier. Il a développé un style unique et rafraîchissant, porteur de messages unificateurs, qui lui a permis de toucher un large public international.

Young Warrior a grandi dans l’univers roots reggae, en plein cœur de la culture sound system londonienne aux côtés de son père, Jah Shaka, légende du dub. Ainsi, dès son plus jeune âge il développe sa signature musicale au contact d’artistes comme Mafia & Fluxy ou Gussie P croisés dans les studios Shaka Music.

Son inspiration new-roots et la qualité de ses productions lui valent d’être jouées par son père, mais aussi par Iration Steppas, Mighty Tabot ou encore Jah Voice.

Artiste engagé, et fervent défenseur de sa culture, il a notamment été à l’initiative du Dubwise Festival (2009) avec le double objectif de promouvoir la jeune génération et de proposer une scène à des légendes trop rares dans les danses londoniennes.

Aujourd’hui, son objectif est de rassembler toutes les nations et toutes les générations, tout en favorisant le développement et la préservation de la culture Rootical Dub Sound System pour les années à venir !

Facebook : https://www.facebook.com/youngwarrioruk

Instagram : https://www.instagram.com/youngwarrioruk/

Spotify : https://open.spotify.com/artist/3ezgGJ4MwdVDNiBfwMThHO

ASHANTI SELAH (Londres – UK)

Musicien / Producteur de Dub originaire du Royaume-Uni, il est le fils aîné d’un soundman de renommée mondiale, ABA SHANTI-I.

Son intérêt pour la musique a commencé dès son plus jeune âge, lorsqu’il a été exposé à la culture des sound systems par son père et ses amis.

En plus de travailler sur ses propres productions, Ashanti utilise ses capacités musicales en tant qu’interprète dans divers groupes, en tant que claviériste.

Il a eu le plaisir de travailler et de collaborer avec un certain nombre de grands chanteurs, de musiciens et de producteurs de renom, tels que Vivian Jones, Mad Professor, Joe Ariwa, Ras Divarius, Alpha Steppa, Dan I Locks, Junior Roy, Ras Teo.

Facebook : https://facebook.com/ashantiselahofficial

Instagram : https://www.instagram.com/ashantiselahdub/

Bandcamp : https://ashantiselahmusic.bandcamp.com/

DUB SHEPHERDS (Clermont-Ferrand – France)

C’est deux musiciens au look improbable, qui mettent autant d’énergie à produire leur identité sonore qu’à enflammer le dance-hall avec leur sound system. Clermontois, ils pourraient tout aussi bien venir de l’underground londonien ou des studios jamaïcains.

En live – mode face A – Dub Shepherds, c’est du roots, du ska, du stepper, du rub a dub… habités par un chanteur et parolier branché sur le triphasé : Jolly Joseph. En – mode face B – c’est du mix, du hard mix… du noise ? Du dub ! Et toujours de l’inédit, maîtrisé par Docteur Charty, inébranlable derrière la console.

Site Internet → https://bat-records.com/

Page Facebook → https://www.facebook.com/dubshepherds

Instagram → https://www.instagram.com/dubshepherds/

Vidéo → https://www.youtube.com/@dubshepherdssound4789

GARLADUB SOUND (Aubagne – France)

Garladub Sound System est né en 2016 au pied du Garlaban dans la ville d’Aubagne. Avec ses 3 membres passionnés par la collection de disques vinyles et de dubplate, Garladub vous propose un voyage musical allant du reggae roots au dub Uk dans une pure tradition anglaise !

Page Facebook → https://www.facebook.com/garladub

Instagram → https://www.instagram.com/garladub_sound_system/

Vidéo → https://www.youtube.com/@garladubsoundsystem8242

IMPERIAL MIGHTY SOUND (Montpellier – France)

Imperial Migthy Sound est un sound system reggae de Montpellier, actif depuis une dizaines d’années dans le sud de la France. Il s’inscrit dans la tradition et la continuité des sound system jamaïcains puis anglais, réfléchi et construit de façon autonome, pour la diffusion de cette musique en particulier.

Des évènements sont régulièrement organisés avec la collaboration ponctuelle de divers artistes et activistes du milieu. La sélection est large, pouvant aller du rocksteady au reggae digital actuel.

La promotion de valeurs telle que la bienveillance ainsi que la réflexion autour de sujets d’actualités sont régulièrement mis en avant en s’appuyant sur des morceaux choisis ou directement par le biais du micro.

Le sound system est un vecteur de diffusion, d’élévation et de libération au travers de la musique et de la danse : chacun peut y trouver son aventure personnelle, son inspiration, sa vibration.

Page Facebook → https://www.facebook.com/imperialmighty

RUFF STEREO (France)

Ruff Stereo est un groupe de 3 amis passionnés par le reggae et la culture sound system. Actif depuis 2012 commençant par de la radio, ils ont déjà eu l’occasion de jouer dans de multiples pays et dans plusieurs régions françaises. Ils s’inspirent des fondations roots jamaïcaines en allant jusqu’à l’actuel dub UK en ayant un penchant pour le 90’s style tout en ajoutant leurs dubplates maison… C’est donc dans ces conditions que Ruff Stereo anime avec énergie leurs sessions afin de faire passer le message du reggae qui est l’unité et le partage.

Page Facebook → https://www.facebook.com/ruffstereosound

WALKING MESS (Aix en Provence – France)

Après avoir partagé de très nombreuses danses et des années à supporter la scène sound system (photos, boxman et aide à l’organisation de soirées), Byl et Alexis décident de construire leur propre sono et forment en 2015 le Walking Mess sound system.

L’idée est de promouvoir la musique reggae/DUB et partager de LA joie et la bonne humeur à travers des sélections musicales, logiquement et pas avare d’efforts, le crew se lance dans l’organisation de soirées, ainsi les Aix Dub Club, entre autres événements, verront le jour en octobre 2017 et deviendront par la suite des rendez-vous incontournables de la scène aixoise et sudiste.

Walking mess c’est plus qu’un sound sound system, c’est un crew, un gang, une famille et surtout une façon d’être.

Page Facebook → https://www.facebook.com/walkingmesssoundsystem

Instagram → https://www.instagram.com/walking_mess_soundsystem/

Vidéo → https://youtu.be/XxzYpn5p6u8

DUBTRAKZ (Luberon – France)

Petit sound system du sud-est basé à La Tour d’Aigues (84) dans le Luberon (près de Aix en Provence) le Dubtrakz Sound est un crew fondé en 2015 avec l’ambition de développer un sound system reggae dub.

Créé à la base par 2 amis de longue date, Lucas et Pierre Louis, ils ont été séduit par l’aspect sound system de ce milieu et ont alors construit leur sono de manière artisanale.

Très vite rejoint par Bastien et Maxime alias Jamatekan et Madmax Hifi, ils ont travaillé sur la composition musicale afin d’enrichir leur collection de productions « maison ».

Plutôt inscrit dans la nouvelle école, le Dubtrakz crew saura malgré tout avoir un panel de sélections varié et entretenir la vibes jusqu’au matin.

Page Facebook → https://www.facebook.com/Dubtrakzsoundsystem

Instagram → https://www.instagram.com/dubtrakz_soundsystem/

Vidéo → https://youtu.be/3NTfBR6dcbc

GRATEFUL VIBES (Gironde – France)

Grateful Vibes Sound System voit le jour en 2018 en Gironde.

Originaire de la Région Grenobloise, Loïc est un collectionneur de vinyles, sa sélection est essentiellement basée sur de la musique reggae 70/80’s.

Chercheur addict et passionné il prendra plaisir à vous faire découvrir des musiques sortant des profondeurs du reggae.

Cet été, il proposera un set 100% roots dans le but de vous faire danser et voyager à travers le monde, en passant de l’Afrique à la Jamaïque, et de l’Europe aux Etats-Unis.

Page Facebook → https://www.facebook.com/profile.php?id=100028099128777

Instagram → https://instagram.com/gratefulvibessound?igshid=ZDdkNTZiNTM=

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-30T18:00:00+02:00 – 2023-07-01T02:00:00+02:00

