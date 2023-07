Balade théâtrale nocturne – En attendant Marcel Domaine de Font de Mai Aubagne, 22 juillet 2023, Aubagne.

Aubagne,Bouches-du-Rhône

1955, les membres de l’équipe de tournage de Marcel Pagnol se retrouvent

pour découvrir sa nouvelle œuvre. En attendant Marcel, ils vont évoquer des souvenirs, ponctués d’anecdotes cocasses, sur les tournages de ses films ou de ses créations littéraires..

2023-07-22 19:00:00 fin : 2023-07-22 22:45:00. EUR.

Domaine de Font de Mai

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



1955, the members of Marcel Pagnol’s film crew gathered together

to discover his new work. While waiting for Marcel, they reminisce, punctuated by funny anecdotes, about the shooting of his films or his literary creations.

1955, los miembros del equipo de rodaje de Marcel Pagnol se reunieron

para descubrir su nueva obra. Mientras esperan a Marcel, rememoran, salpicados de divertidas anécdotas, el rodaje de sus películas o sus creaciones literarias.

1955 treffen sich die Mitglieder der Filmcrew von Marcel Pagnol

um sein neues Werk zu sehen. Während sie auf Marcel warten, werden sie Erinnerungen, gespickt mit komischen Anekdoten, an die Dreharbeiten zu seinen Filmen oder literarischen Schöpfungen wachrufen.

