Gastronomie et vignobles du terroir au Domaine de Fonscolombe Domaine de Fonscolombe – La Table de l’Orangerie Le Puy-Sainte-Réparade, 2 octobre 2023, Le Puy-Sainte-Réparade.

Le Puy-Sainte-Réparade,Bouches-du-Rhône

Découvrez un menu gastronomique à La Table de L’Orangerie spécialement élaboré pour le Fascinant Weekend par le Chef Marc Fontanne en accord avec les vins du pays d’Aix..

2023-10-02 19:00:00 fin : 2023-10-22 22:00:00. EUR.

Domaine de Fonscolombe – La Table de l’Orangerie Route de Saint-Canadet – CD13

Le Puy-Sainte-Réparade 13610 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Discover a gourmet menu at La Table de L’Orangerie, specially created for the Fascinant Weekend by Chef Marc Fontanne, in harmony with the wines of the Pays d’Aix.

Descubra un menú gastronómico en La Table de L’Orangerie, especialmente creado para el Fascinant Weekend por el Chef Marc Fontanne para maridar con los vinos del Pays d’Aix.

Entdecken Sie ein Gourmetmenü im La Table de L’Orangerie, das speziell für das Fascinant Weekend von Chefkoch Marc Fontanne zusammengestellt wurde und zu den Weinen des Pays d’Aix passt.

