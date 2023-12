Réveillon du nouvel an au Domaine de Fompeyre Domaine de Fompeyre Bazas Catégories d’Évènement: Bazas

Gironde Réveillon du nouvel an au Domaine de Fompeyre Domaine de Fompeyre Bazas, 31 décembre 2023, Bazas. Réveillon du nouvel an au Domaine de Fompeyre Dimanche 31 décembre, 19h00 Domaine de Fompeyre Tarif : 180 €. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-31T19:00:00+01:00 – 2023-12-31T23:59:00+01:00

Fin : 2023-12-31T19:00:00+01:00 – 2023-12-31T23:59:00+01:00 L’hôtel restaurant le Domaine de Fompeyre bénéficie d’une situation privilégiée aux portes de Bordeaux en Gironde (33), à la lisière des prestigieux vignobles de Sauternes et des Graves. Infos pratiques Menu : 180 €

Menu : 180 €

Sur réservation

Domaine de Fompeyre
33430 Bazas

Email: reservation@domaine-de-fompeyre.com
Phone: +33 5 56 25 98 00
Website: https://domaine-de-fompeyre.com/2023/11/17/reveillon-de-la-saint-sylvestre-2023/

