Cet évènement est passé Marché de Noël de Flavigny sur Ozerain 2023 Domaine de Flavigny-Alésia Flavigny-sur-Ozerain Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Flavigny-sur-Ozerain Marché de Noël de Flavigny sur Ozerain 2023 Domaine de Flavigny-Alésia Flavigny-sur-Ozerain, 16 décembre 2023, Flavigny-sur-Ozerain. Flavigny-sur-Ozerain Côte-d’Or

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 10:00:00

fin : 2023-12-17 18:00:00 . Marché de Noël au domaine Flavigny-Alésia. Une quarantaine d’exposants seront présents entre artisanat, gastronomie, décorations et idées cadeaux notamment. Vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place. .

Domaine de Flavigny-Alésia Pont Laizan

Flavigny-sur-Ozerain 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-13 par La Côte-d’Or J’adore Détails Catégories d’Évènement: Côte-d'Or, Flavigny-sur-Ozerain Autres Code postal 21150 Lieu Domaine de Flavigny-Alésia Adresse Domaine de Flavigny-Alésia Pont Laizan Ville Flavigny-sur-Ozerain Departement Côte-d'Or Lieu Ville Domaine de Flavigny-Alésia Flavigny-sur-Ozerain Latitude 47.5221807 Longitude 4.52953803 latitude longitude 47.5221807;4.52953803

Domaine de Flavigny-Alésia Flavigny-sur-Ozerain Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/flavigny-sur-ozerain/