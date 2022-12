Séjour Aventure Défiplanet DOMAINE DE DIENNE Arcachon Catégories d’évènement: Arcachon

Gironde

Séjour Aventure Défiplanet DOMAINE DE DIENNE, 8 août 2021, Arcachon. Séjour Aventure Défiplanet 9 – 12 août 2021 DOMAINE DE DIENNE dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. DOMAINE DE DIENNE La Bocquerie 86410 Dienne Ville d’Été Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dans le cadre du séjour, la thématique est l’aventure. Soit 5 jours/4 nuits, avec 12 jeunes et 2 accompagnateurs diplômés. Ces derniers dormiront dans des maisons dans des branches par groupe de 4 ou 5 sur trois maisons différentes. Ce séjour leur permettra de découvrir diverses activités de pleine nature, notamment l’accrobranche, l’escalade , le futuroscope, la visite du zoo » la vallée des singes ». Mais également la découverte culturelle de la ville et son histoire. Par ailleurs, ce séjour a pour objectif de rendre les jeunes plus autonomes, ils devront préparer les différents repas, faire la vaisselle, rangement de leur hébergement…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-09T00:00:00+02:00

2021-08-12T00:30:00+02:00

Détails
Lieu DOMAINE DE DIENNE
Adresse La Bocquerie 86410 Dienne
Ville Arcachon
Age minimum 11
Age maximum 14

