ATELIER CONFECTION D’UN BAUME POUR LA PEAU – DOMAINE DE DANNE Domaine de Danne, Saint-Martin-du-Bois Segré-en-Anjou Bleu, 18 juillet 2023, Segré-en-Anjou Bleu.

Segré-en-Anjou Bleu,Maine-et-Loire

Dans le cadre des P’tites Pépites de l’Anjou bleu, programme de découvertes insoupçonnées en Anjou bleu, un atelier est proposé autour de la confection d’un baume de calendula pour la peau..

2023-07-18 fin : 2023-07-18 17:00:00. EUR.

Domaine de Danne, Saint-Martin-du-Bois L’Orangerie de Danne

Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire



As part of P’tites Pépites de l’Anjou bleu, a program of unsuspected discoveries in Anjou bleu, a workshop is offered on how to make calendula skin balm.

En el marco del programa P’tites Pépites de l’Anjou bleu de descubrimientos insospechados en Anjou bleu, se organiza un taller de elaboración de bálsamo de caléndula para la piel.

Im Rahmen der P’tites Pépites de l’Anjou bleu, einem Programm für ungeahnte Entdeckungen im blauen Anjou, wird ein Workshop angeboten, bei dem es um die Herstellung eines Calendula-Hautbalsams geht.

Mise à jour le 2023-07-11 par eSPRIT Pays de la Loire