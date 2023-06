Visite libre du chantier et château de Dampierre-en-Yvelines Domaine de Dampierre-en-Yvelines Dampierre-en-Yvelines Dampierre-en-Yvelines Catégories d’Évènement: Dampierre-en-Yvelines

Yvelines Visite libre du chantier et château de Dampierre-en-Yvelines Domaine de Dampierre-en-Yvelines Dampierre-en-Yvelines, 16 septembre 2023, Dampierre-en-Yvelines. Visite libre du chantier et château de Dampierre-en-Yvelines 16 et 17 septembre Domaine de Dampierre-en-Yvelines Gratuit moins de 6 ans – tarif exceptionnel 5€ La traversée du château de Dampierre en Yvelines Château fermé au public depuis une quinzaine d’années, en travaux depuis 2020, vivez une expérience unique en traversant le chantier de restauration de la cour et découvrez le grand salon du château avant sa restauration. A l’issue de cette traversée descendez exceptionnellement les marches de l’escalier à triple révolution et accédez au jardin avant les travaux de reconstitution du jardin à la française! Domaine de Dampierre-en-Yvelines 2 grande rue 78720 Dampierre en Yvelines Dampierre-en-Yvelines 78720 Yvelines Île-de-France 01 30 52 52 83 http://www.domaine-dampierre.com Fief du duché de Chevreuse, le château de Dampierre en Yvelines fut le lieu de réception des rois et reines de France. Au 19° siècle il est un haut lieu de création artistique et d’exposition scientifique Parc de stationnement sur site Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

