Chaque année, l’équipe pédagogique du groupe des EEDF de Pertuis choisit un imaginaire, qui sera une sorte de fil rouge, et qui permettra d’articuler, de façon homogène, les nombreuses activités du séjour.

Ainsi, tous les enfants, quelle que soit leur branche (lutins, louveteaux, éclés, ainés), partagent durant le camp d’été un même univers lors des temps d’unités et lors des temps communs.

Cet imaginaire de camp nous permet de développer ou de renforcer de nombreuses compétences et apprentissages, et ce, de façon adaptée à l’âge des enfants.

Cette année, le thème du camp du groupe local des EEDF de Pertuis est la course automobile.

Les objectifs de ce thème sont multiples :

– Développer l’esprit d’équipe en inventant des noms, des « cris/slogans » de sizaines ou d’équipages, des logos ou couleurs, en créant des « écuries de course » (qui regroupent une partie technique et une partie sportive) où chaque enfant peut avoir son rôle à jouer ou apporter sa pierre à l’édifice. En ayant un but commun, les enfants pourront travailler et construire ensemble. En apprenant à accepter les forces et les faiblesses de chacun, ils pourront alors atteindre leur but.

– Favoriser l’esprit créatif des enfants en construisant des chars en bois permettant de réaliser une course de véhicules scouts colorés, inventifs et originaux et nécessitant des compétences de froissartage (technique de construction en bois scoutes).

– Réfléchir sur le concept de la compétition et du fair-play (réflexion sur l’importance de gagner, savoir perdre, etc…) et comprendre l’adage « l’important n’est pas de gagner mais de participer ».

– Accroitre ses connaissances culturelles sur les différents pays : les étapes de la course se faisant dans différentes villes, l’imaginaire, les déguisements, les repas, les personnages rencontrés, se feront en relation avec ces différentes étapes.

– Renforcer la notion d’écocitoyenneté en travaillant sur la notion d’énergie renouvelable (nous utiliserons une roulotte solaire pour nous fournir en énergie sur le camp), de pollution, de production énergétique, de transport durable.

– Mettre l’accent sur l’importance de la condition physique des conducteurs et de l’équipe logistique (importance du sommeil, des repas variés et équilibrés, des activités sportives, d’une bonne hygiène corporelle).

– Créer des souvenirs, susciter de l’amusement et du plaisir lors des remises de prix, faire participer les enfants aux moments importants du camp d’été.

